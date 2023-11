Webinaire – Entrepreneuriat en Santé : orientation et sensibilisation En ligne – Faculté de médecine Paris-Saclay Le Kremlin-Bicêtre, 5 décembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Webinaire – Entrepreneuriat en Santé : orientation et sensibilisation Mardi 5 décembre, 18h00 En ligne – Faculté de médecine Paris-Saclay Gratuit sur inscription

La Faculté de Médecine Paris-Saclay, en collaboration avec la Graduate School Economie et Management, la Graduate School Life Sciences and Health et le Hub PASREL de l’Université Paris-Saclay, a mis en place une formation « Entrepreneuriat en Santé : orientation et sensibilisation » (ESOS) préparatoire aux DU et Masters déjà existants et à venir dans le domaine de l’entrepreneuriat (https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/actualites/entrepreneuriat-en-sante-sensibilisation-orientation-esos).

Dans ce cadre, un webinaire aura lieu mardi 5 décembre 2023 de 18h à 19h sur le thème « Un transfert de technologie vers les professionnels de santé ? » avec l’intervention d’Elise Colin.

L’inscription via https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/26noeh vous permettra d’avoir accès également aux séminaires suivants.

En ligne – Faculté de médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:00:00+01:00

Webinaire Entrepreuneuriat en santé