Découvrir l’entrepreneuriat dans le domaine de la santé Jeudi 9 novembre, 18h00 En ligne – Faculté de médecine Paris-Saclay Sur inscription

Construit en 4 temps, le programme ESOS commencera le 9 novembre par le premier des six webinaires qui permettra une sensibilisation au sujet grâce aux témoignages d’entrepreneurs en santé. La suite de cette formation s’articulera autour de temps de présentation, de temps d’échanges, d’entretiens et de modules d’enseignement.

Le programme ESOS a été mis en place par la Faculté de Médecine Paris-Saclay, en collaboration avec la Graduate School Economie et Management , la Graduate School Life Sciences and Health et le Hub PASREL de l’Université Paris-Saclay.

Programme détaillé :

lien d’inscription (à venir)

En ligne – Faculté de médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00

entrepreneuriat santé