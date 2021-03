Pluvigner Ti Douar Alre Morbihan, Pluvigner EN LIGNE – Entre hier et aujourd’hui Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

Pluvigner

EN LIGNE – Entre hier et aujourd’hui Ti Douar Alre, 7 mars 2021-7 mars 2021, Pluvigner. EN LIGNE – Entre hier et aujourd’hui

du dimanche 7 mars au dimanche 28 mars à Ti Douar Alre

Retrouvez toutes nos rubriques à écouter sur notre

site : langue, civilisation, littérature, musique, danse.

Une matière très diverse, une foule de choses à apprendre, de quoi ne pas s’ennuyer !

Gratuit, en ligne

Chronique de Daniel Carré Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-07T11:30:00 2021-03-07T12:30:00;2021-03-14T11:30:00 2021-03-14T12:30:00;2021-03-21T11:30:00 2021-03-21T12:30:00;2021-03-28T11:30:00 2021-03-28T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pluvigner Autres Lieu Ti Douar Alre Adresse 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Ville Pluvigner