Médiathèque de Brec’h, le mercredi 24 mars à 16:00

Tous les mercredis, une lecture en breton sera

proposée aux enfants ; cela depuis une médiathèque

du pays d’Auray. Deux lecteurs à chaque fois ; une

lecture pour les plus petits, une autre pour les plus

grands.

Médiathèques partenaires : Auray, Ste-Anne, Locmariaquer, Brec’h, Landaul.

Le mercredi sur le facebook de Ti Douar Alre.

Gratuit, en ligne

Lecture pour les enfants, Captation à la médiathèque de Brech

