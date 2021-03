Toulouse Muséum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Écoféminisme, le retour d’un mouvement contestataire Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Conférence en ligne [**Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes**](https://www.toulouse.fr/web/social/-/femmes-hommes-mois-de-l-egalite) Né dans les années 1970, l’écoféminisme pense le lien entre la domination qui s’exerce sur les femmes et la domination qui s’exerce sur la nature. L’écoféminisme oeuvre pour la construction de rapports justes entre les humains et la nature, en réaction au capitalisme patriarcal et néocolonial. Des figures internationales sont nées de ce mouvement politique, comme Wangari Maathai au Kenya, Starhawk aux USA, Vandana Shiva en Inde. Quels sont les fondements, les atouts, et peut-être les limites de cette grille de lecture ? **Par Jeanne Burgart-Goutal**, philosophe, spécialiste de l’écoféminisme, auteure du livre _Être écoféministe_. _Théories et pratiques_ (2020). ### Plus d’infos [Site du Muséum ](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=73062667) ![]() ### Infos pratiques Retransmission ce jeudi 4 mars de 18h30 à 20h30, en direct et en différé sur [la chaîne Youtube du Muséum ](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA)

