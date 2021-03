Pluvigner Ti Douar Alre Morbihan, Pluvigner EN LIGNE – D’un mot à l’autre Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

du samedi 6 mars au samedi 3 avril à Ti Douar Alre

Une chronique hebdomadaire de Patrick Dréan. Le samedi dans le Télégramme, sur le thème de la

musique, de la danse.

Gratuit, en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T06:00:00 2021-03-06T18:00:00;2021-03-13T06:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-20T06:00:00 2021-03-20T18:00:00;2021-03-27T06:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-04-03T06:00:00 2021-04-03T18:00:00

