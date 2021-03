Pluvigner Ti Douar Alre Morbihan, Pluvigner EN LIGNE – D’un mot à l’autre Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

du lundi 1 mars au lundi 29 mars à Ti Douar Alre

Une chronique hebdomadaire de Patrick Dréan.

Le lundi dans Ouest-France, sur le thème de l’eau

qui court (ruisseaux, rivières…)

Gratuit, en ligne

L’eau, chronique de Patrick Dréan. Publié dans Ouest-France. Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T06:00:00 2021-03-01T18:00:00;2021-03-08T06:00:00 2021-03-08T18:00:00;2021-03-15T06:00:00 2021-03-15T18:00:00;2021-03-22T06:00:00 2021-03-22T18:00:00;2021-03-29T06:00:00 2021-03-29T18:00:00

