ElectroNite //Berlin meets Lyon// En ligne, 29 janvier 2021 20:00

Vendredi 29 janvier 2021, 20h00

ElectroNite //Berlin meets Lyon// a German French virtual experience

Ah Corona.. tu nous en auras fait voir ces derniers temps.. nous pensions pouvoir fêter en 2021 l’amitié franco-allemande tous ensemble mais tu en as voulu autrement.

On se débine pas! Pourquoi ne pas tenter quelque chose de nouveau mais qui nous rappelle et nous fait ressentir ce que nous savons que nous aimons!? Juste différemment… Faire la fête ensemble, rencontrer du monde et partager un moment en écoutant du bon gros son!

Imagine-toi un floor allemand et en parallèle un floor français et toi, depuis ton salon, tu peux passer de l’un a l’autre, kiffer, te dandiner, être déguisé-e et en même temps discuter avec tes potes ou des gens au hasard de l’autre côté de la frontière ou du monde entier tout en profitant de la musique! (Faut voir le bon côté des choses, passer une frontière n’aura jamais été aussi simple)

Grâce à la plateforme http://lifelive.io/ , mise au point par des Djs de la scène électronique berlinoise, et à notre collaboration avec la web radio Radio Béguin, on te propose de vivre une expérience virtuelle mais bien réelle articulée autour de DJs de Berlin et Lyon qui vont dépoussiérer leurs platines rangées au placard depuis bien trop longtemps pour 4h de live avec vous !

Pour participer, interagir et faire partie de la soirée tu dois te rendre sur le lien suivant : https://www.lifelive.io/electronite/ (et il n’y aura même pas la queue)

Line Up:

Kinokopf Floor @CFB – Berlin :

* Mimi Love (Katerblau) https://soundcloud.com/spreedelay

* M.RUX (Tal der Verwirrung) https://soundcloud.com/mrux

* Acado feat. MonoAbe (Techno Frühstück) https://soundcloud.com/acado_musik

radio béguin Floor @Super 5 – Lyon:

* FLORE (POLAAR) https://soundcloud.com/flore

* [To Be Announced]

Nous remercions le Fonds Citoyen Franco-Allemand pour le soutien financier qui a permis l’organisation, la rémunération des artistes et qui garantit la gratuité de cet événement!

