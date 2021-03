Romainville APPEE Romainville En ligne sur zoom : rencontres métiers APPEE Romainville Catégorie d’évènement: Romainville

du mardi 9 mars au vendredi 25 juin à APPEE

Rencontrez un.e salarié.e d’entreprise pour une rencontre sur zoom. Posez lui toutes vos questions, découvrez son parcours, sa formation, les compétences clés dont il a besoin pour exercer son activité. Un rendez-vous inspirant, proposé avec un nouvel invité chaque mardi et vendredi à 15H. Evénement en ligne sur ZOOM – obtenez un lien vers la visioconférence, après inscription dans le formulaire ou auprès de l’équipe.

être membre de la communauté apprenante APPEE

Un professionnel vous parle de son parcours : tous les mardis et vendredis à 15H APPEE 93230 Romainville

