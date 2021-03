Lorient Chaine Youtube d'Emglev Bro an Oriant Lorient EN LIGNE – Cuisiner en breton : la recette du gâteau breton le Lorientais ! (video) Chaine Youtube d’Emglev Bro an Oriant Lorient Catégorie d’évènement: Lorient

EN LIGNE – Cuisiner en breton : la recette du gâteau breton le Lorientais ! (video) Chaine Youtube d’Emglev Bro an Oriant, 16 mars 2021-16 mars 2021, Lorient. EN LIGNE – Cuisiner en breton : la recette du gâteau breton le Lorientais ! (video)

Chaine Youtube d’Emglev Bro an Oriant, le mardi 16 mars à 17:00

Liza a zo deus skolaj Diwan Gwened ha kinnig a ra deoc’h, a-grevet gant Iffig, ezel deus Breuriezh ar c’hatev Breton, rekipe ar c’hatev Breton an Oriantad. Evit ar reoù o deus c’hoant, e vo ur c’hentrivadeg deus ar gwellañ katev breton d’an 28 a viz Du 2021 e Plañvour. Titouroù ouzhpenn àr lec’hienn Emglev Bro an Oriant.

Gratuit, en ligne sur Youtube Emglev Bro an Oriant

Avec Liza et Iffig, apprenez à faire le gateau breton Le Lorientais et participez au concours de novembre 2021. Chaine Youtube d’Emglev Bro an Oriant Lorient Lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T17:00:00 2021-03-16T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Lorient Autres Lieu Chaine Youtube d'Emglev Bro an Oriant Adresse Lorient Ville Lorient