Brest SKED Brest, Finistère EN LIGNE: Conférence « Istor ar brezhoneg » SKED Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

EN LIGNE: Conférence « Istor ar brezhoneg » SKED, 23 mars 2021-23 mars 2021, Brest. EN LIGNE: Conférence « Istor ar brezhoneg »

SKED, le mardi 23 mars à 18:00

**Conférence sur l’histoire de la langue bretonne, de son origine à aujourd’hui.**

Malo Adeux, doctorant à l’université de bretagne occidentale (UBO) animera cette conférence en breton. Pas de sous-titres en français. Live sur la page Facebook de Sked

Gratuit

Conférence « Istor ar brezhoneg » animée par Malo ADEUX SKED 201 rue Jean Jaurès, 29200 Brest Brest Le Pilier Rouge Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T18:00:00 2021-03-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu SKED Adresse 201 rue Jean Jaurès, 29200 Brest Ville Brest