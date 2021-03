Pluvigner Ti Douar Alre Morbihan, Pluvigner EN LIGNE: CONCOURS DE NOUVELLES BRÈVES Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

Pour la troisième année consécutive, Ti Douar

Alre vous propose de prendre part à son concours

de nouvelles brêves en breton.

Thème : S’inspirer de l’affiche “Sous le ciel de

Mars”. Il s’agit du robot “Esperañs” que la NASA

a récemment fait se poser sur Mars. Longueur

maximale : une page, 4000 signes. Deux

catégories : jeunes – moins de 18 ans – et adultes.

Libre improvisation à partir du thème; récit

véridique ou de fiction, etc. Ecrits à retourner

avant le 10 avril 2021 sous forme numérique à

[oliertidouaralre@gmail.com](mailto:oliertidouaralre@gmail.com), en précisant la

catégorie : adultes ou moins de 18 ans.

Gratuit, en ligne

