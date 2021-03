Paris Institut national d'histoire de l'art (INHA) Paris [En ligne] Compiler, accumuler Institut national d’histoire de l’art (INHA) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Institut national d’histoire de l’art (INHA), le jeudi 15 avril à 11:00

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris a constitué, principalement dans la première moitié du xxe siècle, une remarquable collection d’éphémères, sources pour l’histoire du quotidien à Paris. Les méthodes de collecte, de classement, de catalogage et de conditionnement adoptées au fil du temps traduisent des évolutions dans le rapport entretenu par les bibliothécaires et les lecteurs avec les documents, leur préciosité, leur authenticité ou encore leur intérêt historique.

__ **Intervenante**

Séverine Montigny (BHVP)

__ **À propos de ce séminaire** Colorier, décorer, découper, accumuler, piqueter, accrocher, colporter… Nombreux sont les gestes attachés à la manipulation physique des images. Dessinant un faisceau de procédés, d’usages et de valeurs, ils font l’objet de ce séminaire. Dédié à l’exploration des opérations matérielles que suscitent les pratiques quotidiennes ou exceptionnelles, populaires ou savantes des images, de leur fabrication à leur manipulation, leur association, leur altération, etc., ainsi qu’à l’analyse de ce que de telles pratiques indiquent du rôle des images comme de la valeur qui leur fut conférée, ce cycle de six séances prend pour thème l’appropriation – le développement d’une relation intime aux images, par le geste. Centré autour d’un long xixe siècle, le séminaire ne s’y limitera néanmoins pas, et s’ouvrira à des champs variés, des pratiques amateur à la création textile, en passant par le monde des ephemera. En partenariat avec le [Centre national de la danse](https://www.cnd.fr/fr/) et la [Bibliothèque nationale de France.](https://www.bnf.fr/fr) [Voir le programme complet du cycle de séminaires](https://invisu.cnrs.fr/seminaires-et-conferences/seminaire-gestes-dimages/)

Gestes d'images

2021-04-15T11:00:00 2021-04-15T13:00:00

