[EN LIGNE] Collections.louvre.fr : exposer les données scientifiques sur les œuvres En ligne, 13 septembre 2021, Paris.

[EN LIGNE] Collections.louvre.fr : exposer les données scientifiques sur les œuvres

En ligne, le lundi 13 septembre à 13:30

L’Institut national d’histoire de l’art effectue depuis plusieurs années une veille active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les aspects techniques ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image. **Comité scientifique** Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Antoine Courtin (INHA), Johanna Daniel (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Johann Gillium (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Bulle Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Federico Nurra (INHA), Ludivine Schott (INHA) _______ **A propos de cet atelier** **Collections.louvre.fr : exposer les données scientifiques sur les oeuvres** En mars 2021, le musée du Louvre a lancé son nouveau site collections.louvre.fr qui rassemble 480 000 notices d’œuvres documentaires illustrées issues des bases internes de gestion et de documentation des collections, et rend ainsi accessible en ligne pour la première fois plus des trois quarts des collections exposées et non exposées. Le projet, mené en deux ans, est l’héritier de plusieurs décennies d’informatisation et de numérisation des collections par le personnel scientifique, opérations accélérées depuis le milieu des années 2010 par les chantiers des collections menés en prévision du transfert des collections au nouveau centre de conservation du Louvre à Liévin. Comment, à travers cette vaste base de données, prendre en compte à la fois les besoins des chercheurs et les attentes d’un public de visiteurs ? Quid des images dans un cadre juridique qui ne permet pas aux musées nationaux de diffuser leurs images en Open Content ? En s’appuyant sur les outils métiers déjà anciens du Louvre, comment jeter les jalons qui permettront à l’avenir d’articuler les collections du Louvre avec les référentiels nationaux et internationaux ? Nous partagerons ces questionnements et les éléments de réponse que collections.louvre.fr y apporte. **Intervenants** Anne-Myrtille Renoux (Direction de la recherche et des collections), Benoît Deshayes (Direction de la médiation et de la programmation culturelle), Clara Baudry (Direction financière, juridique et des moyens) _______ **Informations pratiques** Lundi 13 septembre 13h30 à 15h En ligne (Zoom)

Atelier numérique

En ligne 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T13:30:00 2021-09-13T15:00:00