KDSK, le samedi 20 mars à 10:00

Le groupe de lecture de Kentelioù an Noz se retrouve une fois par mois pour discuter autour d’un livre ou deux en breton choisi(s) en amont.

Ce mois-ci, les livres choisis sont : * „Anna Skolan“ de Mich Beyer

* „Beuzet diwar ar pont bras“ de Yann-Fulup Dupuy

* „Diskornet“ de Paol ar Meur **La rencontre se fera en visioconférence.**

Prix de l’adhésion à l’association (20€)

