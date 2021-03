[EN LIGNE] CITE DE L’ESPACE : L’AVENTURE SPATIALE EN AFRIQUE (SAISON AFRICA A TOULOUSE), 11 mars 2021-11 mars 2021, Toulouse.

[EN LIGNE] CITE DE L’ESPACE : L’AVENTURE SPATIALE EN AFRIQUE (SAISON AFRICA A TOULOUSE) 2021-03-11 18:30:00 – 2021-03-11 [EVENEMENT EN LIGNE] CITE DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord

Toulouse Haute-Garonne

Comment l’Afrique tire-t-elle bénéfice des technologies spatiales pour son développement actuel et futur ? Quelle utilisation de l’espace et de ses applications sur le sol africain ? Quelle implication dans les projets spatiaux mondiaux ? Quel rapport au ciel et à l’espace ? Quel imaginaire de l’aventure spatiale ? Nourri par des personnalités africaines du domaine spatial et avec la participation de Caroline Gueye, artiste de la Résidence 1+2, la rencontre sera une véritable découverte des dynamiques individuelles et collectives, tour d’horizon fait par des africains sur la thématique spatiale.

Intervenants :

– Sekou Ouedraogo, ingénieur spatial, auteur de l’ouvrage de référence sur l’Agence Spatiale africaine, originaire du Burkina Faso

– Tidiane Ouattara, expert en sciences spatiales de la commission de l’Union africaine

– Linda Tomasini, expert en développement des applications du spatial à l’international au CNES

Retransmis en direct et en ligne sur le site de le Cité de l’Espace

Inscription nécéssaire sur le site de la Cité de l’Espace en amont de l’événement

Plus d’informations sur www.cite-espace.com

RECHERCHE SPATIALE / COOPERATION INTERNATIONALE / IMAGINAIRE DE L’AVENTURE

Table ronde en partenariat avec le CNES dans le cadre de la participation de la Cité de l’espace à la saison Africa 2020.

RECHERCHE SPATIALE / COOPERATION INTERNATIONALE / IMAGINAIRE DE L’AVENTURE

Table ronde en partenariat avec le CNES dans le cadre de la participation de la Cité de l’espace à la saison Africa 2020.

Comment l’Afrique tire-t-elle bénéfice des technologies spatiales pour son développement actuel et futur ? Quelle utilisation de l’espace et de ses applications sur le sol africain ? Quelle implication dans les projets spatiaux mondiaux ? Quel rapport au ciel et à l’espace ? Quel imaginaire de l’aventure spatiale ? Nourri par des personnalités africaines du domaine spatial et avec la participation de Caroline Gueye, artiste de la Résidence 1+2, la rencontre sera une véritable découverte des dynamiques individuelles et collectives, tour d’horizon fait par des africains sur la thématique spatiale.

Intervenants :

– Sekou Ouedraogo, ingénieur spatial, auteur de l’ouvrage de référence sur l’Agence Spatiale africaine, originaire du Burkina Faso

– Tidiane Ouattara, expert en sciences spatiales de la commission de l’Union africaine

– Linda Tomasini, expert en développement des applications du spatial à l’international au CNES

Retransmis en direct et en ligne sur le site de le Cité de l’Espace

Inscription nécéssaire sur le site de la Cité de l’Espace en amont de l’événement

Plus d’informations sur www.cite-espace.com