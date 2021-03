En ligne : Ciné-Palestine Toulouse Occitanie 2021 Cave Poésie René Gouzenne, 1 mars 2021-1 mars 2021, Toulouse.

du lundi 1 mars au mardi 9 mars à Cave Poésie René Gouzenne

### En 2021, la 7e édition de ce Festival de cinéma se fera en mode numérique et radiophonique !

Désormais bien implanté dans le paysage toulousain, **Ciné-Palestine Toulouse Occitanie** poursuit avec sa 7e édition l’exploration de l’univers palestinien à travers des projections de films, des rencontres, des lectures, des débats, des concerts retransmis en direct sur son [site web](http://cine-palestine-toulouse.fr/), sa [page facebook](https://www.facebook.com/cinepalestinetoulouse/) et sur [Radio Cave Po’](http://www.cave-poesie.com/radio-cave-po/)… Parce que la Palestine n’est pas seulement le nom d’un interminable conflit mais aussi celui d’une société multiple et vivante comme en témoigne cette extraordinaire floraison cinématographique et musicale dont ce festival vous fera cette année encore l’écho.

### Programme

**4 films en ligne **

* _Biggers than Alleys_ – Ahmed Saleh – Palestine – Doc – 2019 – 22 min : diffusé le lundi 1er mars à partir de 19h

* _Son of the streets_ – Mohammed Almughani – Liban – Doc – 2020 – 33 min : diffusé le mercredi 3 mars à partir de 19h

* _Walled Citizens_ – Sameer Qumsilyeh – Palestine – Doc – 2019 – 79 min : diffusé le vendredi 5 mars à partir de 19h

* _My Gaza on line_ – Mohamed Jabaly – Norvège – Palestine – Doc – 2019 – 22 min : diffusé le dimanche 7 mars à 19h (et à 19h30, écoutez sur [Radio Cave Po’](http://www.cave-poesie.com/radio-cave-po/), l’interview de ce cinéaste, par Colette Berthès)

**Un concert en ligne **

* Concert « live » avec CharqGharb : diffusé le samedi 6 mars à 19h sur [Radio Cave Po’](http://www.cave-poesie.com/radio-cave-po/)

De la Palestine à la France, le duo CharqGharb, composé de Mira Abualzulof et de Lamar Elias, s’inspire de sa propre identité pour créer une fusion musicale des mondes oriental et classique. Mira et Lamar, aujourd’hui installées à Toulouse, font naître un style original et personnel, rajoutant une nouvelle couleur à la musique palestinienne.

_Mira Abualzulof (piano) & Lamar Elias (violon)_

**Une table ronde radiophonique **

* Table ronde – Sujet : « Des femmes cinéastes filment des Palestiniennes », avec la réalisatrice palestinienne Norma Marcos et la réalisatrice française du film Palestiniennes, Mariette Auvray – Médiatrice Colette Berthès : diffusée le lundi 8 mars à 19h, sur [Radio Cave Po’](http://www.cave-poesie.com/radio-cave-po/)

**Une lecture radiophonique de poésie **

* Lecture : Poésie sonore par Soleïma Arabi (Poèmes extraits de l’anthologie de 18 poètes « _Interludes poétiques de Palestine »_ choisis par Anas Alaili – Bacchanales n° 61 – Revue de la Maison de la Poésie Rhônes Alpes) : diffusée le mardi 9 mars à 19h, sur [Radio Cave Po’](sur%20Radio Cave Po’).

### Plus d’infos

[Site du festival Ciné-Palestine Toulouse Occitanie ](http://cine-palestine-toulouse.fr/)

[Page facebook du festival ](https://www.facebook.com/cinepalestinetoulouse/)

[Radio Cave Po’](http://www.cave-poesie.com/radio-cave-po/)

### Infos pratiques

Du lundi 1er au mardi 9 mars 2021

Culture

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

