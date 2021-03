Brest SKED Brest, Finistère EN LIGNE : Capsule vidéo « En breton on dit… » SKED Brest Catégories d’évènement: Brest

du vendredi 5 mars au vendredi 9 avril à SKED

Chaque semaine, Sked publie une capsule vidéo ludique pour apprendre quelques mots en breton et connaître les principaux points de grammaire bretonne.

Ces vidéos s’adresses aux non-brittophones, aux débutants et aux enfants bien sûr !

Gratuit

Chaque semaine, Sked publie une nouvelle capsule vidéo sur sa page Facebook pour apprendre quelques mots et points de grammaire en breton !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-05T19:00:00 2021-03-05T19:30:00;2021-03-12T19:00:00 2021-03-12T19:30:00;2021-03-19T19:00:00 2021-03-19T19:30:00;2021-03-26T19:00:00 2021-03-26T19:30:00;2021-04-02T19:00:00 2021-04-02T19:30:00;2021-04-09T19:00:00 2021-04-09T19:30:00

