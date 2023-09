Streaming sur le Marco Polo de D-BOARD et RICHARD STAN en ligne Bordeaux, 11 septembre 2023, Bordeaux.

Streaming sur le Marco Polo de D-BOARD et RICHARD STAN Lundi 11 septembre, 19h15 en ligne Diffusion du live gratuite sur Facebook et Youtube.

Le Marco Polo, ancré sur les rives pittoresques de Bordeaux, offre un décor unique et intemporel qui sera le théâtre de cette performance exclusive.

Les DJs Richard Stan et D-BOARD, tous deux connus pour leurs sets envoûtants, s’efforceront de créer une ambiance captivante, fusionnant les styles et les sonorités pour emmener le public dans un voyage musical magique.

D-BOARD, avec son talent inimitable pour créer des sélections musicales éclectiques et enivrantes, fera vibrer le public avec des harmonies soigneusement construites et des transitions fluides. Son savoir-faire musical, allié à une belle présence scénique, promet de plonger l’auditoire dans une allégresse commune.

RICHARD STAN, quant à lui, est réputé pour sa capacité à transcender les genres, mélangeant habilement les beats percutants avec des mélodies enchanteresses. Ses sets, imprégnés d’une énergie indéniable, entraînera les spectateurs dans une danse enivrante, stimulant aussi bien le corps que l’esprit.

en ligne bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/265265809554165?locale=fr_FR »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/@stereoma/videos »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T19:15:00+02:00 – 2023-09-11T21:45:00+02:00

Streaming DJ House Deep House

Phillippe Roger