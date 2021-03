Saint-Herblain Centre Yezhoù ha Sevenadur Loire-Atlantique, Saint-Herblain EN LIGNE : Atelier lecture en breton Centre Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Centre Yezhoù ha Sevenadur, le samedi 13 mars à 10:00

L’atelier lecture est une nouvelle activité de cette année ! Les buts de cet atelier sont de lire des livres selon le niveau de compétence en breton, découvrir la littérature bretonne ou traduite en breton, se retrouver pour échanger en breton sur ce qui a été lu et s’entrainer à l’oral. L’atelier du mois de mars aura lieu samedi 13 à 10h **par visio-conférence**.

Priz an emezeladur d’ar gevredigezh (20€)

Lire en breton selon les niveaux et découvrir la littérature bretonne Centre Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-Herblain

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T12:00:00

