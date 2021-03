Toulouse Cave Poésie René Gouzenne Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Atelier d’écriture collective Cave Poésie René Gouzenne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Atelier d’écriture collective avec Éric Arlix Venez participer à un atelier d’écriture avec Éric Arlix (online) pour rédiger un communiqué (issu d’un collectif d’artistes anonymes) sur le thème de la crise sanitaire et de l’avenir de la culture. Ils et elles tentent d’imaginer la culture dans « le monde d’après ». [Éric Arlix](http://www.cave-poesie.com/residence/eric-arlix-residence-a-cave-po/) est écrivain, éditeur et chercheur de formes en résidence à la Cave Po’ depuis 3 ans, et en mars il vous propose un atelier d’écriture collective en ligne ! ### Programme Deux séances d’1 h 30 pour 8 personnes (nécessite un mail gmail : utilisation de google meet et google doc) : > Séance 1 : Lundi 15 mars de 16h à 17h30 > Séance intermédiaire ou chacun améliore le texte de la première séance et échanges de mails. > Séance 2 : Jeudi 18 mars de 16h à 17h30 ![]() ### Plus d’infos [Site de la Cave Poésie ](http://www.cave-poesie.com/atelier-decriture-collective-avec-eric-arlix/) ![]() ### Infos pratiques Inscriptions auprès de Hugo à l’adresse [coordination@cave-poesie.com](mailto:coordination%40cave-poesie.com)

