Cette présentation donnera un aperçu du travail sur l’analyse de documents historiques et artistiques avec des techniques d’apprentissage profond effectué les quatre dernières années, partiellement dans le contexte du projet ANR EnHerit et plus récemment du projet ANR VHS. Il s’agira de présenter plus particulièrement comment l’apprentissage profond peut être utilisé pour découvrir des motifs répétés dans une collection d’œuvres d’art, pour aligner de manière fine plusieurs versions d’une même œuvre, identifier les différentes composantes graphiques d’un document (texte, illustration, lettrine…), reconnaître des filigranes, ou analyser l’évolution de l’illustration scientifique dans des manuscrits anciens. **Intervenant** Mathieu Aubry (Imagine team, LIGM lab, ENPC, École des Ponts ParisTech) _____ **À propos de ce séminaire : Les Lundis numériques de l’INHA** L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) effectue depuis plusieurs années une veille active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les aspects techniques, ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image. **Comité scientifique** Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Antoine Courtin (INHA), Johanna Daniel (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Juliette Hueber (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Bulle Leonetti (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Federico Nurra (INHA), Ludivine Schott (INHA)

