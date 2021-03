Toulouse Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse EN LIGNE – Amazonie : quand la BD dialogue avec la recherche. L’exemple du projet LongTIme. Auditorium du Museum de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Comment étudier le passé humain quand les restes sont infimes, absorbés par la grande forêt amazonienne ? Grâce à une vaste enquête interdisciplinaire, le projet LongTIme porté par un groupe de chercheurs interdisciplinaires, tente de répondre à cette interrogation en associant une quinzaine de disciplines scientifiques, dont certaines restent peu connues aujourd’hui. À l’instar des dessinateurs qui accompagnaient jadis les expéditions pour en rendre compte, une auteure BD a accompagné cette exploration moderne et suivi ce projet de recherche dans son intégralité. Un véritable dialogue entre art et sciences avec pour objectif de diffuser au grand public les nouvelles connaissances sur l’histoire de l’Amazonie et plus largement sur le rapport sociétés – environnement. Avec **Laure Garancher**, scénariste, illustratrice et auteure de la BD _À la recherche de l’Amazonie oubliée_, Éditions Delcourt, 2021. Et **Guillaume Odonne**, ethnobiologiste, chargé de recherche au CNRS – Laboratoire Écologie, Evolution, Interactions des Systèmes Amazoniens (LEEISA) – Université de Guyane. Une rencontre présentée et animée par **Gaël Pollès**, animateur et journaliste. Dans le cadre de **l’exposition Oka Amazonie, une forêt habitée**, et à l’occasion de la sortie de la **BD de Laure Garancher,** **_À la recherche de l’Amazonie oubliée_**, Éditions Delcourt (2021). ****

[Youtube](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA)

