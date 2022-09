Évasion digitale : Comment tirer parti de Linkedin dans le tourisme en ligne Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Comment le plus grand réseau social des pros peut être utile dans le tourisme ? en ligne alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Lorsqu’on évoque les réseaux sociaux dans le tourisme, Linkedin n’apparaît pas de manière évidente. Pourtant, avec 16 milions d’usagers, ce réseau social des pros est à envisager pour une stratégie BtoB. Partager des infos avec vos pairs, se tenir informé des dernières tendances, et promouvoir des produits et services touristiques à destination des entreprises sont autant d’usages possibles et souhaitables. Profil, page, groupes… Comment fonctionne ce réseau social ? Quels type de contenus publier ?

