_Evénement susceptible d’être modifié en fonction du contexte sanitaire._ ****

Une rencontre pour introduire la thématique et expliquer de façon globale quels sont les enjeux environnementaux auxquels l’Afrique doit faire face aujourd’hui et les défis de demain. Avec **Guillaume Ajavon**, ingénieur en écologie et analyste du programme

Man & Biosphère en Afrique piloté par l’UNESCO et **Deborah Goffner**, directrice de recherche en biologie végétale au CNRS, Marseille, France/Dakar, Sénégal. Débat en partenariat avec le **festival Africlap** et le **CNRS.** ****

Retransmission en direct et en différé sur

[ici](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA) ****

Accès libre et gratuit

Une rencontre pour introduire la thématique et expliquer de façon globale quels sont les enjeux environnementaux auxquels l'Afrique doit faire face aujourd'hui et les défis de demain. Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse

