[CONSULTANTS – FORMATEURS] Trouver vos premiers clients – Masterclass Offerte En ligne, 18 janvier 2024, .

[CONSULTANTS – FORMATEURS] Trouver vos premiers clients – Masterclass Offerte En ligne Jeudi 18 janvier 2024, 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-18 12:30

Fin : 2024-01-18 13:30

En finir avec la peur d’aller chercher vos premiers clients avec ces 9 actions faciles pour décrocher vos premiers contrats. Jeudi 18 janvier 2024, 12h30 1

https://www.eventbrite.fr/e/billets-consultants-formateurs-trouver-vos-premiers-clients-masterclass-offerte-783157945497?aff=oddtdtcreator&fbclid=IwAR0b1EG89JWpj7MrZtCN1qehHZWvTfPUttPfndzo7tv7ALjD-jzwokUzFrU

Tu rêves de vivre à 100% de ton activité de formateurs ou de consultants … mais tu te demandes comment trouver tes premiers clients ?

Je te partage les 9 actions qui m’ont permis de trouver mes premiers clients et qui ont aidé mes clients à décrocher leurs premiers contrats.

Rejoins-moi le 18 Janvier de 12h30 à 13h30 pour une masterclass gratuite où je te partage des stratégies qui marchent pour lancer ton business

Ce qui t’attend :

– Les 9 stratégies que j’ai utilisé pour trouver mes premiers clients

– Des conseils pratiques pour développer ton activité, même si tu ne sais pas vendre

– Des astuces pour te sentir complètement légitime dans ton approche commerciale

Pourquoi tu devrais venir ?

C’est l’occasion d’obtenir des conseils en direct, de poser tes questions en direct et de te connecter avec d’autres entrepreneurs qui partagent les mêmes défis que toi

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Le 18 Janvier de 12h30 à 13h30 en live

Masterclass offerte, mais dépêche-toi, les places sont limitées !

Inscris-toi maintenant

Si tu es un formateur, consultant à la recherche de tes premiers clients, cet événement est fait pour toi !

Ces 9 stratégies m’ont permis de :

– convaincre + de 150 clients

– décrocher des contrats de prestation de service auprès d’organismes de formation, du sous-traitant de Pôle Emploi,

– devenir partenaire de la startup Propulse by Crédit Agricole

– animer des ateliers pour des espaces de coworking, la Cité des Métiers et la Maison de l’Entreprise de SQY

– élargir mon réseau d’entrepreneures.

Ne manque pas cette occasion de te connecter avec d’autres entrepreneurs, d’échanger des idées et de poser tes questions lors de nos sessions de discussion en direct.

Les places sont limitées, alors inscris-toi dès maintenant pour réserver ta place.

* ** cet atelier a été conçu pour des consultants et des formateurs.

En ligne France Indre