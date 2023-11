DIGITAL JOB DATING : DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS LA TECH & L’INDUSTRIE À LANNION ! En ligne DIGITAL JOB DATING : DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS LA TECH & L’INDUSTRIE À LANNION ! En ligne, 11 décembre 2023, . DIGITAL JOB DATING : DÉCOUVREZ LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS LA TECH & L’INDUSTRIE À LANNION ! Lundi 11 décembre, 12h00 En ligne Découvrez les entreprises de Lannion et de ses alentours qui recherchent des talents à tous les niveaux et qui recrutent de l’opérateur à l’ingénieur en passant par les fonctions support tous types de profils ! Avant l’événement, nous vous encourageons à explorer nos offres d’emploi et à déposer votre CV sur : www.workinlannion.bzh pour faire le premier pas vers une carrière exceptionnelle au grand air! Plus de 120 opportunités de carrière dans la tech et l’industrie à Lannion – Côte de granit rose ! DÉROULÉ : WEBINAIRE & ESPACE DE DISCUSSION

Le job dating sera organisé, en visio (via teams), sur le créneau horaire 12h/14h : – 12h à 13h15 : Découvrez les recruteurs et les atouts du territoire. Chaque représentant d’entreprise présentera en 5 minutes ses besoins en recrutement et ses conditions d’accueil. – 13h15 à 14h : Echangez directement avec les recruteurs dans les salle d’échanges en ligne. Une salle par entreprise et une salle pour le territoire seront ouvertes et accessibles à tous les participants. Une occasion unique d’échanger avec les recruteurs sur les postes à pourvoir à Lannion et avec les acteurs du territoire sur les modalités d’accompagnement dans votre projet de vie. Le job dating “Work In Lannion”, est organisé par la technopole Anticipa – French Tech Brest Bretagne Ouest en partenariat avec Lannion Trégor Communauté et la Région Bretagne.

L’initiative bénéficie également du soutien du Pôle Emploi Lannion, de l’APEC, Enssat, IUT de Lannion, Lycée Le Dantec, IMT, Université Rennes, CNAM, CMQ Numérique & Photonique, Photonics Bretagne, Maison de l’emploi, Carrières Nomades… En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc707xbYgBRhUHmHKXXGC3wjpxyQlZpftDuzHvqfwqXklspsw/viewform »}] [{« link »: « http://www.workinlannion.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T12:00:00+01:00 – 2023-12-11T14:00:00+01:00

En ligne
France

