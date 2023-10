Webinaire d’info sur le programme « Interreg Volunteer Youth » (en ligne) en ligne Catégorie d’Évènement: Dordogne Webinaire d’info sur le programme « Interreg Volunteer Youth » (en ligne) en ligne, 4 octobre 2023, . Webinaire d’info sur le programme « Interreg Volunteer Youth » (en ligne) Mercredi 4 octobre, 11h30 en ligne Gratuit sur inscription The Association of European Border Regions (AEBR) organise un webinaire d’informations sur le programme INTERREG VOLUNTEER YOUTH (IVY). IVY offre la possibilité aux jeunes volontaires âgés de 18 à 30 ans de s’investir comme volontaires dans un programme ou projet transfrontalier, transnational ou interrégional. Chaque expérience se déroule sur une période de 2 à 6 mois. Ce webinaire aura lieu le mercredi 4 octobre 2023 à 11h30. Sur inscription. en ligne Nouvelle-Aquitaine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcuiupzsoHtCsYrQ9dqfJu3e7qA6OyRNy#/registration »}] [{« link »: « https://www.interregyouth.com/ »}, {« link »: « https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcuiupzsoHtCsYrQ9dqfJu3e7qA6OyRNy#/registration »}] https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcuiupzsoHtCsYrQ9dqfJu3e7qA6OyRNy#/registration Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T11:30:00+02:00 – 2023-10-04T12:30:00+02:00

2023-10-04T11:30:00+02:00 – 2023-10-04T12:30:00+02:00 Webinaire EspacePro Commission Européenne Détails Catégorie d’Évènement: Dordogne Autres Lieu en ligne Adresse Nouvelle-Aquitaine Departement Dordogne Lieu Ville en ligne latitude longitude 45.403937;0.37562

en ligne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//