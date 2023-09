Appel à Manifestation d’Intérêt « Innover pour la transition écologique des territoires » En ligne, 29 septembre 2023, .

Appel à Manifestation d’Intérêt « Innover pour la transition écologique des territoires » Vendredi 29 septembre, 23h00 En ligne Participation gratuite, remplir le formulaire en ligne

Vous êtes une entreprise/une startup, une collectivité, un établissement public ou un institut de recherche ?

Vous proposez un projet de transition écologique réplicable, issu d’une coopération entre les secteurs publics et privés ?

Vous portez des solutions innovantes répondant aux enjeux de décarbonation des modes de vie à l’échelle des territoires ?

L’association Transition Forum, en partenariat avec Aqua Asset Management et Enerlis, vous invite à répondre à son Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de mettre en valeur vos projets auprès d’une communauté de plus de 15000 décideurs publics et privés et d’investisseurs. Les projets les plus inspirants et exemplaires seront sélectionnés par un jury prestigieux et bénéficieront d’une campagne de valorisation et de mises en relation.

Nous avons la conviction que le déploiement de la transition écologique et énergétique ainsi que la mutation vers une économie circulaire se jouent prioritairement à l’échelle des territoires. De plus, nous constatons au quotidien qu’il est nécessaire de créer de nouvelles formes de coopérations pour répondre aux défis environnementaux de notre siècle.

C’est pourquoi nous proposons aux porteurs de solutions, qu’ils soient publics ou privés, un cadre collectif qui associe au plus haut niveau collectivités territoriales, entrepreneurs, investisseurs, monde de la recherche et société civile pour accélérer le déploiement de la transition écologique et énergétique dans les territoires.

Lancé en janvier 2021 par l’association, l’AMI a pour vocation d’identifier des projets de transition écologique innovants issus d’une coopération public-privé, et de les promouvoir auprès d’une communauté de décideurs public et privés.

La première édition de l’AMI fut un succès : plus de cinquante projets répondant à des problématiques variées telles que la mobilité, l’énergie, l’aménagement urbain, l’agriculture, l’industrie ou encore la préservation de la biodiversité ont été reçus. L’édition 2022, réalisée en partenariat avec la Banque des Territoires, Aqua Asset Management et La Tribune, a affiché une très forte progression dans le nombre de candidatures reçues par rapport à 2021 (+79%).

Pour être éligible, un projet doit : présenter un caractère innovant, avoir un impact environnemental et social positif significatif, être issu d’une coopération public-privé et être réplicable. Les projets soumis répondent à des problématiques s’inscrivant dans cinq thématiques clés : produire et consommer, se loger, se déplacer, se nourrir, préserver et protéger.

En 2023, les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de Lionel Le Maux, fondateur de l’association et président d’Aqua Asset Management ; Aurélie Gaudillère, présidente d’Enerlis ; Vanina Paoli-Gagin, sénatrice de l’Aube et fondatrice de Law Impact Avocat Laure Verhaegue, co-fondatrice et présidente de Lendosphere et Sébasten Paolozzi, président de Prodeval. Ils bénéficieront de :

La publication d’articles dans Time for Transition, revue semestrielle de l’association, ainsi que sur son site internet ;

Une invitation à la sixième édition du TRANSITION FORUM à Paris (14-15 novembre 2023), ainsi qu’à tous les événements associés. Lors de cette édition, une session retransmise en live sera dédiée à l’annonce des lauréats et à la présentation de leurs projets.

La diffusion d’interviews écrites et vidéos sur les supports de communication de l’association ;

Une rencontre avec l’équipe de gestion d’Aqua Asset Management, membre de l’association et partenaire de l’AMI ;

La participation gratuite à toutes les activités et initiatives de l’association Transition Forum, pendant un an.

Modalités pratiques :

Pour candidater, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne (FR / ENG) avant le 29 septembre 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet, où vous pourrez consulter le règlement de l’AMI.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à contact@transition-forum.org ou au 06 79 74 81 42.

L’association Transition Forum rassemble une communauté de décideurs publics et privés engagés pour accélérer la transition écologique et énergétique à l’échelle des territoires. Elle facilite l’émergence de solutions concrètes et innovantes ainsi que le développement de nouvelles coopérations.

En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://www.transition-forum.org/projets »}] [{« link »: « https://www.aqua-am.com/ »}, {« link »: « https://enerlis.fr/ »}, {« link »: « https://static1.squarespace.com/static/626f93a8cd7cf35352600aec/t/635aabbcad70df3f1c86449c/1666886589695/Projets+retenus+AMI+2021.pdf »}, {« link »: « https://static1.squarespace.com/static/626f93a8cd7cf35352600aec/t/645b7f9919e92550607e4d5a/1683718065395/DossierPresse_AMI_2022.pdf »}, {« link »: « https://law-impact-avocats.com/ »}, {« link »: « https://www.prodeval.com/ »}, {« link »: « https://www.lendosphere.com/ »}, {« link »: « https://www.transition-forum.org/timefortransition »}, {« link »: « https://www.transition-forum.org/le-forum »}, {« link »: « https://forms.gle/GoZNKuycmJXPKtxj8 »}, {« link »: « https://forms.gle/S6dnJKRYyCM6Ywj4A »}, {« link »: « https://www.transition-forum.org/projets »}, {« link »: « mailto:contact@transition-forum.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T23:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

2023-09-29T23:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:30:00+02:00

projets transition écologique

(c) Transition Forum Association