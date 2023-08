Conférence en ligne du FICEP : Accélération technologique vs. Slow Culture En ligne Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire Conférence en ligne du FICEP : Accélération technologique vs. Slow Culture En ligne, 25 septembre 2023, . Conférence en ligne du FICEP : Accélération technologique vs. Slow Culture 25 et 26 septembre En ligne Inscription en ligne suggérée, gratuit LE LUNDI 26 ET LE MARDI 26 SEPTEMBRE

Depuis 2019, le FICEP fait écho aux enjeux qui frappent le monde de la culture à travers des tables rondes et invite artistes, professionnels du secteur et penseurs.

Conférence présentée sous forme de deux panels :

°Créer avec l’intelligence artificielle

°Éthique de la création artificielle. Quel enjeu pour le secteur ? Avec la participation des pays membres : Belgique francophone, Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Luxembourg, Pologne et Taiwan.

