Le programme Ouest Startups revient pour sa seconde édition 2023 ! Ce programme de pré-accélération est destiné aux entrepreneurs qui souhaitent faire décoller leur projet entrepreneurial avec une dimension innovante. Pour introduire se programme, nous proposons aux porteurs de projet de participer à un 1er atelier GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT intitulé:

« Quel est mon profil entrepreneurial ? ».

Il se déroulera le 22 septembre de 9h à 12h30 en distanciel. Cet atelier sera animé par Christina HASSEN – Agence EPIGO. Vous n’êtes pas disponible le 22 ? Pas de panique !

Le programme complet Ouest Startups commence officiellement le 18 octobre 2023, en présentiel. INSCRIPTIONS : ➡️ Atelier gratuit : inscriptions ouvertes jusqu’au 18 septembre – midi.

➡️ Programme complet : inscriptions ouvertes jusqu’au 25 septembre – midi. Pour + d’infos : https://ouest-startups.bzh/ En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appaoXo6hL0btwdRI/shrVoQs4bHyX1h1rJ »}] [{« link »: « https://ouest-startups.bzh/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Autres
Lieu
En ligne
Adresse
France

