Atelier prospection : 9 actions pour trouver mes premiers clients

Jeudi 14 septembre, 12h00

En finir avec la peur d'aller chercher vos premiers clients avec ces 9 actions faciles pour décrocher vos premiers contrats.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-9-actions-pour-trouver-vos-premiers-clients-prospection-facile-701779510407?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl Je vous partage les 9 actions qui m’ont permis de trouver mes premiers clients et qui ont aidé mes clients en création d’entreprise à décrocher leurs premiers contrats. Je partagerais des conseils et astuces pratiques pour vous aider à développer votre activité meme si vous n’avez jamais vendu et que vous ne vous sentez pas légitime. Si vous êtes un solopreneur, freelance, prestataire de service à la recherche de vos premiers clients, cet événement est fait pour vous ! Rejoignez-nous pour cet événement en ligne passionnant qui se déroulera le jeudi 14 septembre 2023 à 12h00 (heure d’été d’Europe centrale). Ces 9 actions m’ont permis de : – convaincre + de 150 clients de travailler avec moi sur leur projet de création d’entreprise – décrocher des contrats de prestation de service auprès d’autres organismes de formation, de Pole Emploi – devenir partenaire de la startup Propulse by crédit agricole – animer des ateliers pour des espaces de coworking, la cité des métiers et la maison de l’entreprise de SQY – élargir mon réseau de femmes entrepreneures. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter avec d’autres solopreneurs, d’échanger des idées et de poser vos questions lors de nos sessions de discussion en direct. Les places sont limitées, alors inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place. *** cet atelier a été conçu pour des prestataires de service : coach, consultant, formateur, freelance. En ligne France Indre Détails Heure : 12:00 Catégorie d’Évènement: Indre Autres Lieu En ligne Adresse France Departement Indre Lieu Ville En ligne

France