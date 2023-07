14ème Trophée PME – RMC En ligne, 31 juillet 2023, .

14ème Trophée PME – RMC Lundi 31 juillet, 18h00 En ligne Sur candidature

Critères d’éligibilité :

Entreprise française enregistrée SIREN

3 ans d’existence minimum avec 3 bilans

o Exception de la catégorie « jeune pousse », maximum 3 ans d’existence : l’entreprise doit avoir été créée après le 1er janvier 2020

Entreprise au capital social détenu à plus 10% par une ou plusieurs personnes physiques en direct ou indirect (aide d’investissement comprise)

Les catégories :

Le concours se compose de 6 catégories thématiques et 1 spécifique :

– Artisanale

– Créative et innovante

– Durable, Solidaire et Eco-responsable

– Fabriqué en France

– Jeune pousse

– Transformation digitale

– PME de l’année*

* Prix PME de l’année : La PME remarquable par sa « success story de l’année ».

Le prix spécifique « PME de l’année » sera remis lors des cérémonies régionales et nationale. La sélection sera réalisée par le jury, parmi l’ensemble des candidatures reçues dans toutes les catégories.

Les infos pratiques :

Vous pouvez déposer une candidature dans plusieurs catégories.

Le formulaire se compose de 3 parties. Il prendra environ 25 min pour le compléter.

Vous ne pourrez pas revenir sur votre dossier de candidature une fois que vous l’aurez terminé en ligne. Nous vous invitons donc à prendre connaissance du questionnaire en cliquant ici afin de préparer vos réponses à l’avance.

Clôture des inscriptions le 31 juillet à 23h59.

Gains :

En remportant le trophée national dans votre catégorie, vous remportez :

– Une campagne publicitaire radio de 100 000 euros brut valable sur RMC

– Une visibilité dans nos communiqués de presse, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux

– Un trophée remis lors de la cérémonie nationale

– Un espace mis à votre disposition lors la cérémonie nationale pour présenter votre entreprise

– Des places réservées pour vos invités lors de la cérémonie nationale

– Networking avec nos membres du jury, nos partenaires, les journalistes et participants lors de la cérémonie nationale

– Une vidéo de présentation de votre entreprise, réalisée par nos équipes, pour vos réseaux sociaux

– Un kit de communication « lauréat des Trophées PME RMC » pour vos réseaux sociaux

Nos conseils :

Postulez dans la catégorie vous permettant de valoriser votre principal point fort.

Racontez-nous votre histoire. Soyez précis dans la rédaction de votre candidature. Les membres du jury sont pointilleux dans leurs analyses et leurs choix. Ces informations resteront bien-sûr confidentielles.

Soyez différents et audacieux. Faites-vous remarquer !

En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tropheespmermc.com/candidatures-trophees-pme-rmc-2023/registration/formulaire-d-inscription »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T18:00:00+02:00 – 2023-07-31T19:00:00+02:00

2023-07-31T18:00:00+02:00 – 2023-07-31T19:00:00+02:00

concours promotion