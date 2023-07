Australie : deux sessions d’information en ligne ! en ligne Catégorie d’Évènement: Dordogne Australie : deux sessions d’information en ligne ! en ligne, 5 juillet 2023, . Australie : deux sessions d’information en ligne ! Mercredi 5 juillet, 19h00 en ligne Gratuit et en ligne Tu souhaites partir en Australie ? ✈️ Etudes Australie Consulting organise 2 sessions d’informations gratuites et en ligne afin de te donner tous les renseignements nécessaires et d’échanger avec une professionnelle partie en Australie qui répondra à toutes tes questions ! Mercredi 5 juillet 2023 19h00 : une première session consacrée au Permis Vacances Travail 20h00 : une deuxième session consacrée aux études (collèges, lycée, études courtes, études universitaires, cours d’anglais). Afin de participer à une des sessions, merci d’envoyer un email à info@etudes-australie.com avec ton nom et prénom en précisant « online 5/7/2023 à 19h » ou « online 5/7/2023 à 20h ». Un lien Teams te sera envoyé. en ligne Nouvelle-Aquitaine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@etudes-australie.com »}] [{« link »: « https://www.etudes-australie.com/ »}, {« link »: « mailto:info@etudes-australie.com »}] https://www.etudes-australie.com/5362-australie-session-dinformations-en-ligne/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

