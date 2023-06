Innovation à impact pour l’Océan : présentation de la coalition 1000 Ocean startups et de l’outil Ocean Impact Navigator En ligne, 16 juin 2023, .

RespectOcean organise, le 16 juin 2023, un webinaire sur le thème « Innovation à impact pour l’Océan : présentation de la coalition 1000 Ocean startups et de l’outil Ocean Impact Navigator ».

Développé par la coalition 1000 Ocean Startups – dont RespectOcean est membre – avec le soutien de Systemiq Ltd. , l’Ocean Impact Navigator est un cadre d’indicateurs clés de performance d’impact, conçu pour simplifier, harmoniser et renforcer la mesure et le reporting d’impact pour l’écosystème Ocean Impact Innovation.

Ce cadre d’impact harmonisé, aujourd’hui utilisé par l’ensemble des 30 membres de la coalition et la plupart des Fonds d’investissement à impact pour l’Océan dans le monde, peut être utilisé par diverses organisations : investisseurs, startups, et tous les autres organismes de soutien à l’innovation dans l’économie bleue.

RespectOcean vous invite à un échange avec deux experts :

Christian Lim, Co-Directeur général de Swen Blue Ocean, SWEN Capital Partners

Adrien Vincent, Consultant indépendant, Albatros Advisory

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T12:30:00+02:00 – 2023-06-16T14:00:00+02:00

