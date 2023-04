Optimiser ses chances de financer son projet ! En ligne

Optimiser ses chances de financer son projet ! En ligne, 13 juin 2023, . Optimiser ses chances de financer son projet ! Mardi 13 juin, 14h00 En ligne Sur inscription Bge Berry-Touraine et les Citéslab Bourges et Châteauroux vous propose une visio pour optimiser les chances de financer votre projet de création d’entreprise.

Et pour cela on a rassemblé une équipe de choc avec Initiative Cher, Comptafrance et France Active Centre Val de Loire. Une fois votre inscription validée, un mail avec le lien zoom vous sera envoyé 24H00 avant la visio. Rendez-vous mardi 13 juin de 14H00 à 16H00 en Visio. Un lien zoom vous sera envoyé avant la visio. Ceci n’est pas une formation. Nos visios sont des ateliers pour un premier niveau d’information. En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdNAbqaKMdKNDKASt5u9KMYGm8EGALuZ8EBJRF39Y5IWrfA/viewform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

