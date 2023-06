WEBINAIRE : Tout savoir sur le programme French Tech Tremplin En ligne WEBINAIRE : Tout savoir sur le programme French Tech Tremplin En ligne, 7 juin 2023, . WEBINAIRE : Tout savoir sur le programme French Tech Tremplin Mercredi 7 juin, 11h00 En ligne Gratuit – Sur inscription Le programme French Tech Tremplin est un programme d’accompagnement pour les start-up qui ont un fort potentiel de croissance. Il est destiné à soutenir les entrepreneur•e•s issu•e•s de la diversité et de toutes les régions de France. Ce dispositif offre un accès à des mentors, des formations, des financements et des ressources pour aider les start-up à se développer rapidement. Il vise également à promouvoir l’inclusion et la diversité dans l’écosystème des start-up en France. Découvrez dans ce webinaire les étapes-clef de ce programme, ainsi que des témoignages de bénéficiaires :

– si vous êtes structure d’aide à l’emploi, pour conseiller vos publics avec davantage de précision et d’arguments ;

-si vous êtes porteur•se de projet ou aspirant•e entrepreneur.e, pour connaître les modalités de candidature et les critères d’éligibilité. En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-french-tech-tremplin-635398613357?aff=OA »}] [{« link »: « https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startup/tremplin/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Autres
Lieu
En ligne
Adresse
France
Lieu
Ville
En ligne

