Secteur Tourisme – Appel à projets TOURBIT n°2 pour experts, consultants, fournisseurs de solutions En ligne

Secteur Tourisme – Appel à projets TOURBIT n°2 pour experts, consultants, fournisseurs de solutions En ligne, 31 mai 2023, . Secteur Tourisme – Appel à projets TOURBIT n°2 pour experts, consultants, fournisseurs de solutions Mercredi 31 mai, 08h30 En ligne Cet appel à projets TOURBIT n°2 (ouvert jusqu’au 31 mai) concerne les indépendants, les start-up et toutes les entreprises du numérique européennes qui ont une expérience significative dans l’accompagnement à la transformation numérique des hôtels, hébergements de week-end ou de vacances, campings, agences de voyage… Il est complémentaire de l’appel à projets TOURBIT n°1 s’adressant aux entreprises du tourisme. Les 60 entreprises du tourisme sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets TOURBIT n°1 bénéficieront d’une subvention de 8 000 euros à dépenser auprès d’un pool d’entreprises du numérique qui auront été sélectionnées dans le cadre de cet appel à projets. Les dossiers doivent être déposés le 31 mai au plus tard En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://hubtr.lettres-infos.bercy.gouv.fr/clic201/722/4875/5?k=c60d8bba2c230824efe60768ffd041fc »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T08:30:00+02:00 – 2023-05-31T09:00:00+02:00

2023-05-31T08:30:00+02:00 – 2023-05-31T09:00:00+02:00 tourisme prestataires

Détails Autres Lieu En ligne Adresse France Lieu Ville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//