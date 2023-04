Webinaire : Les leviers pour mieux réguler le Stress au travail En ligne Webinaire : Les leviers pour mieux réguler le Stress au travail En ligne, 9 mai 2023, . Webinaire : Les leviers pour mieux réguler le Stress au travail Mardi 9 mai, 11h00 En ligne Inscription gratuite Webinaire : Les leviers pour mieux réguler le Stress au travail Le stress des collaborateurs génère du stress dans les organisations et vice et versa. Pour un Manager, c’est donc un enjeu vital de connaitre les leviers de prévention pour mieux réguler le stress dans l’organisation. Toute démarche bien conduite produit des effets positifs immédiats sur la santé de chacun, les relations interpersonnelles, la motivation, la gestion du changement et même la marque employeur … Rejoignez ce webinaire et venez poser vos questions à Célia MORES, Docteur et chercheur en médecine. En ligne France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3LviXbI »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T11:00:00+02:00 – 2023-05-09T12:00:00+02:00

2023-05-09T11:00:00+02:00 – 2023-05-09T12:00:00+02:00 stress motivation Détails Autres Lieu En ligne Adresse France Age max 99 Lieu Ville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//