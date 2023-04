« Ça bouge, comment développer l’activité des entreprises et accélérer la transition écologique avec les nouveaux modèles d’affaires ? » En ligne Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire

« Ça bouge, comment développer l’activité des entreprises et accélérer la transition écologique avec les nouveaux modèles d’affaires ? » En ligne, 27 avril 2023, . « Ça bouge, comment développer l’activité des entreprises et accélérer la transition écologique avec les nouveaux modèles d’affaires ? » Jeudi 27 avril, 11h00 En ligne Sur inscription L’économie circulaire est un modèle économique qui vise à minimiser les déchets et à maximiser l’utilisation des ressources en les réutilisant, les recyclant ou les régénérant autant que possible. L’économie de l’usage, quant à elle, est un modèle économique qui se concentre sur la fourniture de services plutôt que sur la vente de biens. Au cours de ce webinaire, vous découvrirez les avantages et les défis de l’économie circulaire et de l’économie de l’usage, ainsi que les possibilités qu’elles offrent pour réduire les déchets, optimiser les ressources et créer de la valeur pour votre entreprise. Nos experts François Johnston, fondateur de Johnston Circular et Julien Da Costa, fondateur de l’Imprimerie Partagée et de Debunk, partageront leur expertise et leur expérience pratique en matière d’économie circulaire et de modèles économiques de l’usage, et répondront à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce sujet passionnant. Ce webinaire sera animé par Éric Beyma, Expert Climat Décarbonation, Bpifrance. En ligne EN LIGNE 49700 Les Verchers-sur-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/bpifrance-france/ca-bouge-comment-developper-lactivite-des-entreprises-et-accelerer-la-transition-ecologique-avec-les-nouveaux-modeles-daffaires?type=detailed&utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_medium=email&utm_campaign=2023-04-11+Invitation+Webinaire+Economie+Circulaire&utm_content=https%3a%2f%2fapp.livestorm.co%2fbpifrance-france%2fca-bouge-comment-developper-lactivite-des-entreprises-et-accelerer-la-transition-ecologique-avec-les-nouveaux-modeles-daffaires%3ftype%3ddetailed&appkey=marketingdigital&versionkey=001&subk=NlN4MHo5RHE4eUJpU0ZkR0RubzBrcFduYW1YWWF0UW4= »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

