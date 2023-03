Concours 4S Semeurs d’innovation – Crédit Mutuel En ligne

Participation ouverte à toutes et tous. Que vous soyez chef d'entreprise, startup, auto-entrepreneur, particulier, étudiant, association, ce concours est ouvert à toutes et à tous !

4 semaines pour déposer votre projet innovant dans un des domaines suivants :

Solidarité ? inclusion, intergénérationnel, …

Environnement ? sobriété énergétique, agriculture, recyclage, gestion de l’eau, …

Culture ? arts, sports, …

Territoires ?️ attractivité, mobilité propre, énergie durable, …

Candidatez avant le 2 avril !

Pour en savoir plus : https://les4s-semeurdinnovation-creditmutuel.fr/creditmutueldauphinevivarais/

