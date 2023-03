Australie : deux sessions d’information en ligne ! en ligne Catégorie d’Évènement: Dordogne

Australie : deux sessions d’information en ligne ! en ligne, 22 mars 2023, . Australie : deux sessions d’information en ligne ! Mercredi 22 mars, 19h00 en ligne Gratuit et en ligne Tu souhaites partir en Australie ? ✈️ Etudes Australie Consulting organise 2 sessions d’informations gratuites et en ligne afin de te donner tous les renseignements nécessaires et d’échanger avec une professionnelle partie en Australie qui répondra à toutes tes questions ! Mercredi 22 mars 2022 19h00 : une première session consacrée au Permis Vacances Travail 20h00 : une deuxième session consacrée aux études (collèges, lycée, études courtes, études universitaires, cours d’anglais). Afin de participer à une des sessions, merci d’envoyer un email à info@etudes-australie.com avec votre nom, prénom en précisant « online 22/3/2023 » ainsi que l’horaire de la session qui vous intéresse soit 19h sur le visa PVT soit 20h sur le visa étudiant. Vous recevrez ultérieurement un lien pour la réunion sur Microsoft Teams. en ligne Nouvelle-Aquitaine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@etudes-australie.com »}] [{« link »: « https://www.etudes-australie.com/ »}, {« link »: « mailto:info@etudes-australie.com »}] https://www.etudes-australie.com/5362-australie-session-dinformations-en-ligne/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T19:00:00+01:00 – 2023-03-22T21:00:00+01:00

2023-03-22T19:00:00+01:00 – 2023-03-22T21:00:00+01:00 Australie International pexels

Détails Catégorie d’Évènement: Dordogne Autres Lieu en ligne Adresse Nouvelle-Aquitaine Departement Dordogne Lieu Ville en ligne

en ligne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Australie : deux sessions d’information en ligne ! en ligne 2023-03-22 was last modified: by Australie : deux sessions d’information en ligne ! en ligne en ligne 22 mars 2023 En ligne

Dordogne