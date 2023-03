Webinar France 2030 : un plan d’investissement pour la France En ligne, 15 mars 2023, .

Ce plan d’investissement de 54 milliards d’euros s’inscrit dans la lignée du plan France Relance. Il doit permettre de rattraper le retard de la France dans certains secteurs historiques. Il vise aussi la création de nouvelles filières industrielles et technologiques.

Ce plan poursuit la stratégie du Gouvernement en faveur de l’investissement, de l’innovation et de la ré-industrialisation.

– 10 objectifs pour répondre aux grands défis de notre temps

Le plan « France 2030 », doté de 54 milliards d’euros déployés sur 5 ans, vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir, dont la moitié des financements sont destinés à des acteurs émergents, et la moitié aux actions de décarbonation. Il poursuit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux produire, à l’horizon 2030.

Mieux produire

➡ favoriser l’émergence d’une offre française de petits réacteurs modulaires (SMR) d’ici 2035, et soutenir l’innovation de rupture dans la filière

➡ devenir le leader de l’hydrogène vert et des énergies renouvelables en 2030

➡ décarboner notre industrie afin de respecter l’engagement de baisser, entre 2015 et 2030, 35% de nos émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur.

➡ produire en France, à l’horizon 2030, près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides

➡ produire en France, d’ici 2030, le premier avion bas-carbone.

Mieux vivre

➡ investir dans une alimentation saine, durable et traçable, afin d’accélérer la révolution agricole et alimentaire sur laquelle la France est un pays leader

➡ produire en France au minimum 20 biomédicaments, en particulier contre les cancers, les maladies chroniques, dont celles liées à l’âge et créer les dispositifs médicaux de demain

➡ placer la France en tête de la production des contenus culturels et créatifs.

Mieux comprendre

➡ prendre toute notre part dans l’aventure spatiale

➡ investir dans le champ des grands fonds marins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T11:30:00+01:00 – 2023-03-15T12:30:00+01:00

Local

Digital League