Ask me Anything En ligne

Gratuit mais sur inscription

Tu as forcément vu passer un de ses tutos LinkedIn ? Il affole régulièrement le réseau en faisant des vidéos et des posts aussi exubérants qu’instructifs ? En ligne France [{“link”: “https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/ask-me-anything”}] Et surtout, il a un don rare pour dénicher les pépites qui simplifient ton quotidien ?. Il est le papa de Perfect Post, de la Social Media Family… et sans doute aussi d’un nouveau truc génial en préparation dans les ténèbres de son repaire ?‍♂️. Viens poser toutes tes questions à Antoine Périgne en direct dans une session unique Ask Me Anything. ?️ 2 mars 2023

⏰ 12-13h Les inscriptions se passent par ici → https://app.livestorm.co/digitalloirevalley/ask-me-anything? On a hâte d’y être !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T12:00:00+01:00

2023-03-02T13:00:00+01:00

