Démo Pass To Work En ligne, 2 février 2023, . Démo Pass To Work Jeudi 2 février, 12h00 En ligne

Imaginez un monde dans lequel chacun puisse découvrir son potentiel et se révéler dans l’activité qui lui correspond le mieux. En ligne France Conseillers en orientation et en insertion professionnelle. Imaginez un monde dans lequel chacun puisse découvrir son potentiel et se révéler dans l’activité qui lui correspond le mieux. Pass To Work est une nouvelle plateforme simple d’accès et ludique pour vous aider à encore mieux accompagner vos bénéficiaires dans leur projet d’orientation professionnelle. Grâce aux dernières avancées des neurosciences et de la psychologie, Pass To Work permet d’identifier les compétences comportementales de vos bénéficiaires puis de suggérer les métiers et les formations où ils ont le plus de chances de s’épanouir et de réussir. Votre bénéficiaire est un jeune ? Orientez-le vers l’expérience gamifiée sur son smartphone ! Il est expérimenté ? Choisissez l’expérience classique et, en plus de ses compétences comportementales, prenez également en compte ses compétences techniques ! Dans tous les cas, vous connaitrez mieux votre bénéficiaire, vous serez encore plus pertinent dans vos recommandations, vous accéderez à l’ensemble des fiches métiers et des formations associées, et vous saurez identifier pour lui, avec ses atouts et ses risques, les métiers qui lui correspondent. Découvrez la plateforme à l’occasion de cette présentation par Nicolas Morel, dirigeant de la société.

