Découverte de l’économie Irlandaise et de ses opportunités d’affaires. En ligne France À l’occasion de l’accueil en Touraine de l’Equipe Nationale de Rugby Irlandaise, en camp de base*, la CCI TOURAINE, l’Association DIGITAL LOIRE VALLEY et l’Ambassade de France à Dublin ont le plaisir de vous convier à un Webinaire d’information et de découverte de l’économie Irlandaise au travers de son secteur phare : le Numérique.

* dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se tiendra en France en septembre et octobre. Programme 8h15 – Ouverture du webinaire 8h30 – Accueil par Philippe ROUSSY, Président de la CCI Touraine et prise de parole de Julien DARGAISSE, Président de Digital Loire Valley. Suivront les interventions de : Padraig POWER, Directeur Commercial Gerard CARMODY, Directeur des Opérations Michael KEARNEY, Responsable d’équipe de l’IRFU (Irish Rugby Football Union – Fédération Irlandaise de Rugby) Vincent GUEREND, Ambassadeur de France en Irlande et de Gaultier BRAND-GAZEAU, Chef du Service Economique à l’Ambassade Clem GARVEY, Directeur Général / CEO de Paragon ID, entreprise Irlandaise implantée en Région Centre Échanges, synthèses et conclusion 10h15 – Clôture

