Webinaire – One Tech – Loi de finances 2023 : maitriser le financement de sa R&D
Jeudi 26 janvier, 11h00
En ligne

Gratuit sur inscription

KPMG et French Tech One Lyon St-Étienne vous invitent à un temps d’échanges autour de la loi de finances 2023. En ligne Auvergne Rhône-Alpes Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Comment maitriser et optimiser le financement de sa R&D grâce aux dernières lois de finances ?

Faites le point avec notre partenaire KPMG.

Au programme :

Crédit Impôt Recherche (CIR), Crédit d’Impôt Innovation (CII), Crédit d’Impôt Collaboration de recherche (CICo), Statut « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) : Exonérations fiscales et sociales, financement de vos dépenses en R&D… Suis-je éligible ? Comment ces dispositifs peuvent-être de réels leviers pour mon entreprise ? KPMG met à votre disposition ses experts : – Elisa Dautreppe, Avocat Fiscaliste, Experte en fiscalité de l’innovation, KPMG Avocats.

- Marvin Jeanne-Rose, Consultant scientifique, Ingénieur, KPMG Avocats.

– Nicolas Chavassieux, Senior Manager Expertise-Comptable, Co-lead national KPMG Start-Up, KPMG. Ils répondront à toutes vos interrogations !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T11:00:00+01:00

2023-01-26T12:00:00+01:00 French Tech One Lyon Saint-Étienne

