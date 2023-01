Les Nuits de la lecture En ligne Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire

Les Nuits de la lecture est une manifestation du ministère de la Culture organisée par le Centre national du livre. En ligne En ligne Les Verchers-sur-Layon 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire Deux podcasts de la Peur sur Radio Fractale 1. Nocturnes de Marie Charue, lauréate de la Bourse Podcast Karoo Dans son podcast Nocturnes en 3 épisodes, Marie Charue explore la peur en tant que pratique sociale universelle. Ce podcast a été produit par la Bourse Podcast Karoo, qui offre un soutien financier aux créateurs de podcasts amateurs ayant l’ambition de donner vie à leur projet.

Episode 1 : Folklore et monstres de l’enfance

Episode 2 : Légendes urbaines, peurs qui se partagent

Episode 3 : De chaque côté d’un écran 2. L’apparence du vivant de Charlotte Bourlard, Inculte, Prix Sade 2022 Une jeune photographe fascinée par la mort est engagée pour prendre soin d’un couple de vieillards, les Martin, propriétaires d’un ancien funérarium. Une maison figée dans le temps, dans un quartier fantôme de Liège, soustraite aux regards par une rangée de tilleuls. Captivée par ce décor, la jeune femme s’installe à demeure. Entre elle et madame Martin naît une complicité tendre, sous la surveillance placide de monsieur Martin. Lors de leurs promenades au bord du canal, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ce serait bien mal les connaître. Madame Martin possède une collection d’animaux naturalisés, fruit d’un travail de toute une vie. Elle tient à enseigner son savoir-faire à sa protégée. La jeune femme apprend donc, patiemment, minutieusement, l’art de la taxidermie, sur toutes sortes de cobayes. Car un jour, elle devra être prête pour accomplir son Grand-Œuvre.

Un premier roman radical, d’où émerge, à travers la noirceur et la cruauté, la douceur d’un amour filial.

Un extrait de l’œuvre à découvrir grâce à une lecture par Lucie Eple, enregistrée lors du Bal littéraire « Nouveaux récits, nouvelles écritures » programmé au Centre Wallonie-Bruxelles le 16 mars 2022.

