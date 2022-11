Ask Me Anything En ligne

Ask Me Anything En ligne, 24 novembre 2022, . Ask Me Anything Jeudi 24 novembre, 12h00 En ligne

Sur inscription, gratuit

Julien répondra à toutes vos interrogations ! En ligne France Julien Dargaisse répondra en live à toutes vos questions. ✅ Ses différents business ✅ L’association Digital Loire Valley ✅ Comment il s’organise pour gérer tout ça ✅ Ses outils favoris ✅ Ce qu’il pense de votre dernière super idée… DEMANDEZ-LUI TOUT ce que vous voulez ! C’est l’occasion idéale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T12:00:00+01:00

2022-11-24T13:00:00+01:00

Détails Autres Lieu En ligne Adresse France lieuville En ligne

En ligne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//