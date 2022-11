Speedating spécial métiers du numérique En ligne

? Les places sont gratuites mais limitées, alors réservez vite votre place

Trouvez votre prochaine formation avec le 1er Speedating de la formation aux métiers du numérique ! En ligne France ? Vous êtes en recherche d’orientation, de formation ou d’emploi ? Rencontrez en visio les organismes de formation dans les métiers du numérique : un secteur qui recrute ! Ce Speedating vous permet de trouver une formation en toute cohérence avec votre personnalité, vos aspirations et votre parcours grâce une sélection personnalisée de formation avec l’outil Bilan d’Orientation. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale des formations au numérique avec la 3ème édition d’OPEN GEN. Durant 2 sessions organisées 100% online le 23 et 24 novembre de 16h à 19h, rencontrez de nombreux établissements de formation partenaires ! Au programme de ce SpeeDating du Numérique : ✅ + de 25 organismes de formation pour faire un choix réussi. ✅ Un outil unique est mis à votre disposition : le Bilan d’Orientation. Cet outil vous permet d’explorer les métiers, en apprendre plus sur vous-même et être matché avec les formations qui vous correspondent ✅ Un espace virtuel dédié pour échanger en direct avec les organismes de formation. ✅ Être accompagné par un de nos conseillers partenaires pour préparer vos entretiens

2022-11-23T16:00:00+01:00

2022-11-24T19:00:00+01:00

